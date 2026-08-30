Россиянка пыталась вывезти 32 игуаны в чемодане из Эквадора

Zuma/TASS Гражданка России пыталась вывезти из Эквадора 32 морские игуаны, спрятав их в чемодане. Женщина была задержана в Кито, сообщили 29 августа в полиции страны.
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