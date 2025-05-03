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Медведев назвал угрозы Зеленского лидерам на День Победы словесной провокацией

Медведев назвал угрозы Зеленского лидерам на День Победы словесной провокацией

Угрозы Владимира Зеленского мировым лидерам на День Победы — не более чем словесная провокация. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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