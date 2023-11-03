ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Свежие новости "с полей" миграционной политики. Подсвечиваю позитив.
Бастрыкин устроил разнос Самарским силовикам из-за бесчинств мигрантов – подробности
Комментарии
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Кошмар
Ясно, что Марат Галиханов покрывал беспредел мигрантов. Единоверцы всё-таки. Присмотреться к нему надо. Да и губернатор засиделся на своём посту.
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7 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Вынужден вас огорчить, в психиатрии диагноза "скудоумие" нет. Не там своих ищите. Уважаемая Елена, а вы интеллектом то не блещите. Надо бы над собой поработать.
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5 час.
Семен Семеныч
Начальниками СК, МВД, УФСБ, Военных комиссариатов и прокуратуры не должно звучать фамилии носители, которых являются азербайджанцы, армяне и прочии. Не должно быть их в рядах руководителей. Это официальные крыши для диаспор.
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2 час.
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