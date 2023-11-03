Бастрыкин устроил разнос Самарским силовикам из-за бесчинств мигрантов – подробности

Кошмар Ясно, что Марат Галиханов покрывал беспредел мигрантов. Единоверцы всё-таки. Присмотреться к нему надо. Да и губернатор засиделся на своём посту.

ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ Вынужден вас огорчить, в психиатрии диагноза "скудоумие" нет. Не там своих ищите. Уважаемая Елена, а вы интеллектом то не блещите. Надо бы над собой поработать.