WAFA: Израиль нанес ряд ударов по югу сектора Газа

Израиль нанес ряд ударов по югу сектора Газа. Об этом пишет палестинское агентство WAFA. "Израильские военные самолеты и артиллерия нанесли серию интенсивных ударов по южной части сектора Газа, нацеленных на различные районы мухафазы Хан-Юнис.
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