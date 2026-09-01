Бахрейн: Местные власти посоветовали жителям всей страны отправиться в ближайшее укрытие или безопасное место с раннего утра из-за продолжающейся деятельности ПВО в ответ на иранские беспилотники и ракетный огонь по авиабазе Шейх Иса (OBBS) в южной провинции.