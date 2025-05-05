Грызлов: Запад выращивает на Украине неонацизм под своими знаменами

МИНСК, 5 мая, ФедералПресс. Российский посол в Белоруссии Борис Грызлов выразил обеспокоенность позицией западных стран, которые, по его мнению, не просто игнорируют угрозу неонацизма, но и фактически поощряют его возрождение.
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