Volkswagen ликвидирует бренд Seat к концу 2029 года

Немецкий автоконцерн Volkswagen принял окончательное решение о поэтапной ликвидации бренда Seat. Как сообщает издание WirtschaftsWoche (WiWo) со ссылкой на внутренний документ, подготовленный для наблюдательного совета компании, марка будет ликвидирована с минимальными затратами не позднее конца 2029 года.