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Самое страшное – остаться с русскими один на один. Что обсуждают украинские военные и эксперты

Самое страшное – остаться с русскими один на один. Что обсуждают украинские военные и эксперты

На текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали перспективы трехдневного перемирия, объявленного РФ в одностороннем порядке по случаю празднования годовщины победы над нацистской Германией.

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