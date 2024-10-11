Власти назвали лидирующие по вводу жилья районы Ленобласти

ГАТЧИНА, 11 октября, ФедералПресс. В Ленинградской области ввод жилья в сентябре вырос на 12,3 %. В региональном комитете по строительству уточнили, что лидерами по вводу жилья стали Всеволожский, Ломоносовский, Гатчинский и Выборгский районы.