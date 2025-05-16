Суд отправил под домашний арест трех сотрудников издательства Individuum

Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для троих сотрудников издательства Individuum — исполнительного директора Дмитрия Протопопова, директора по продажам Павла Иванова и менеджера склада Артема Вахляева.
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