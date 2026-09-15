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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фабрегас о победном голе Кайки «Парме»: «В современном футболе крайне важны защитники, способные забивать. «Арсенал» выиграл АПЛ во многом благодаря их мячам»

Тренер « Комо » Франсеск Фабрегас после матча 4-го тура Серии А с «Пармой» (2:1) отметил автора победного гола защитника Кайки Бруно .

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