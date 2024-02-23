Запад может "законно конфисковать" активы России. Есть одно "но"

Эксперты по международному праву одобрили конфискацию активов России, пишет Bloomberg. Конфискация активов суверенного государства действительно не противоречит международному праву, с одной важной оговоркой, заявил эксперт Василий Колташов.
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