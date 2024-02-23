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Запад может "законно конфисковать" активы России. Есть одно "но"

Запад может "законно конфисковать" активы России. Есть одно "но"

Эксперты по международному праву одобрили конфискацию активов России, пишет Bloomberg. Конфискация активов суверенного государства действительно не противоречит международному праву, с одной важной оговоркой, заявил эксперт Василий Колташов.

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