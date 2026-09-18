Взвешивание перед UFC 331: Ван и Пантожа показали одинаковый вес, Царукян тяжелее Руффи

В Лос-Анджелесе завершилась официальная церемония взвешивания перед турниром UFC 331. Результаты: Джошуа Ван (56,69 кг) – Алешандре Пантожа (56,69 кг); Арман Царукян (70,76 кг) – Маурисио Руффи (70,3 кг); Патрисио Фрейре (66 кг) – Ду Хо Чой (66,22 кг); Иво Бараневски (93,44 кг) – Алонзо Мэнифилд (93,21 кг); Гейбл Стивсон (108,86 кг) – Шон Шараф (109,32 кг); Чарльз Жорден (61,23 кг) – Марлон Вера (61,68 кг); Тай Туиваса (119,97 кг) – Робелис Деспейн (119,29 кг).
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