НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Взвешивание перед UFC 331: Ван и Пантожа показали одинаковый вес, Царукян тяжелее Руффи

В Лос-Анджелесе завершилась официальная церемония взвешивания перед турниром UFC 331. Результаты: Джошуа Ван (56,69 кг) – Алешандре Пантожа  (56,69 кг); Арман Царукян (70,76 кг) –  Маурисио Руффи (70,3 кг); Патрисио Фрейре (66 кг) – Ду Хо Чой (66,22 кг); Иво Бараневски (93,44 кг) – Алонзо Мэнифилд (93,21 кг); Гейбл Стивсон (108,86 кг) – Шон Шараф (109,32 кг); Чарльз Жорден (61,23 кг) –  Марлон Вера (61,68 кг); Тай Туиваса (119,97 кг) – Робелис Деспейн (119,29 кг).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым