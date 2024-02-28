Джейк Джилленхол: Amazon никогда не планировала выпускать “Дом у дороги” в кино...

Джейк Джилленхол: Amazon никогда не планировала выпускать “Дом у дороги” в кинотеатрахСегодня актер Джейк Джилленхол дал интервью изданию Total Film, в котором решил прояснить ситуацию со скандалом касательно формы выпуска фильма Дом у дороги.