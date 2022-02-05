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Пастор Стивен Броден рассказал ФБР о политкорректности, которая уничтожает народ США

Пастор Стивен Броден рассказал ФБР о политкорректности, которая уничтожает народ США

  Вашингтон, 5 февраля. США находятся в состоянии перехода от иудео-христианского наследия к так называемой политкорректности или секуляризму, ключевой идеей которого является «изъятие» веры из социальной сферы как силы, способной влиять на общество.

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