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Холанд привез чучело енота из США после чемпионата мира. В лапках игрушки стоимостью 750 долларов бутылка джина

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд удивил болельщиков по возвращении с ЧМ-2026 . Форвард « Манчестер Сити » сошел с трапа самолета в Осло с чучелом енота под мышкой.

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