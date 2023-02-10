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Роналду опережает Месси по матчам с 4+ голами – 11 против 8

Роналду опережает Месси по матчам с 4+ голами – 11 против 8

Форвард Криштиану Роналду забил 4 гола в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 38-летний футболист «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Вахды» на 21-й, 40-й, 53-й и 61-й минутах.

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