Министерство образования утвердило новую концепцию разработки школьной программы

Мультимедийные учебники, инновационные цифровые платформы, новые лаборатории и творческие мастерские — вот некоторые аспекты, заложенные в Концепцию развития школьной программы, утвержденную Министерством образования и науки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии