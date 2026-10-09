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Новости Брянска

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В Брянской области выходные будут облачными и теплыми

В Брянской области выходные будут облачными и теплыми

В субботу воздух прогреется до +15 градусов, в воскресенье ожидается до +18, ночью возможны осадки с вероятностью 86%.

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