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Поддержка Украины может негативно сказаться на Европе – Мема

Поддержка Украины может негативно сказаться на Европе – Мема

Финский политик, представитель партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что политика европейских государств в отношении Украины способствует продолжению вооруженного конфликта и может негативно сказаться на Европе.

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