Инженеры-геодезисты в Екатеринбурге могут получать 190 тысяч рублей

По результатам исследования сервиса SuperJob, опубликованного на официальном сайте инженеры-геодезисты в Екатеринбурге могут зарабатывать до 190 тысяч рублей, что ставит их в один ряд с высокооплачиваемыми специалистами в отрасли гражданского строительства.
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