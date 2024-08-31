Инженеры-геодезисты в Екатеринбурге могут получать 190 тысяч рублей

По результатам исследования сервиса SuperJob, опубликованного на официальном сайте инженеры-геодезисты в Екатеринбурге могут зарабатывать до 190 тысяч рублей, что ставит их в один ряд с высокооплачиваемыми специалистами в отрасли гражданского строительства.