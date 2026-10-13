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Царьград

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Смертельное ДТП под Челябинском: водитель Renault погиб на месте

Смертельное ДТП под Челябинском: водитель Renault погиб на месте

ДТП произошло 12 октября около 17:39 на 50-м километре автодороги «Западный обход г. Челябинска»: водитель «Рено Логан» 1964 года рождения при выезде со второстепенной дороги не пропустил «Тойоту Ленд Крузер» и погиб на месте от полученных травм.

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