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«Галицкий сделал больше всех для футбола в России – Бог должен послать ему чемпионство». Селюк о владельце «Краснодара»

«Я с огромным уважением отношусь к Галицкому. Да, я был где-то не согласен с его утопическими идеями.

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