Стоимость российского сорта нефти Urals превысила потолок цен, установленный Западом

Один из главных столпов западных санкций, вероятно, может «дать трещину» уже в обозримом будущем. Речь идет о так называемом «потолке» цен на российскую нефть, который составляет 60 долларов за баррель.
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