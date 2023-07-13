Военное обозрение

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Стоимость российского сорта нефти Urals превысила потолок цен, установленный Западом

Стоимость российского сорта нефти Urals превысила потолок цен, установленный Западом

Один из главных столпов западных санкций, вероятно, может «дать трещину» уже в обозримом будущем. Речь идет о так называемом «потолке» цен на российскую нефть, который составляет 60 долларов за баррель.

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