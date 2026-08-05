Израиль: Air Canada объявила, что полеты в международный аэропорт Дубая (DXB/OMDB) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и международный аэропорт Тель-Авива (TLV/LLBG) в Израиле будут приостановлены до середины января 2027 года из-за региональной напряженности.