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  • Eduard
    Люди которые работают на интересы чужих стран есть предатели!ШОК! На Украине н...
  • Eduard
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  • Зоя
    Условия диктует только РОССИЯ,как она скажет,так и будет...Третьего не дано!!!!Трамп и Москва ищ...

Россия обозначила условия для старта переговоров по Украине: необходимо прояснить два «момента»

Россия обозначила условия для старта переговоров по Украине: необходимо прояснить два «момента»

Российская сторона открыта для конструктивного диалога по вопросу урегулирования ситуации в Украине, который может быть основан на стамбульских соглашениях, достигнутых в 2022 году, — заявил Полищук, руководитель второго департамента стран СНГ МИД РФ.

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