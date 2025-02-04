Россия обозначила условия для старта переговоров по Украине: необходимо прояснить два «момента»

Российская сторона открыта для конструктивного диалога по вопросу урегулирования ситуации в Украине, который может быть основан на стамбульских соглашениях, достигнутых в 2022 году, — заявил Полищук, руководитель второго департамента стран СНГ МИД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии