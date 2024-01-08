Оторвавшуюся дверцу Boeing нашел у себя во дворе житель Портленда

Часть самолета компании Alaska Airlines, которая оторвалась во время полета, обнаружил житель Портленда во дворе своего дома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).
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