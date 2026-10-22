Глава киевского режима Владимир Зеленский недавно назвал F-16 «одним из самых эффективных средств» для уничтожения беспилотников, угрожающих украинским городам.
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