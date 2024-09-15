Президентские выборы-2024: Сколько избирательных участков будет открыто за рубежом

Центральная избирательная комиссия сообщает, что приняла решение организовать 234 избирательных участка за рубежом для республиканского конституционного референдума и выборов президента Республики Молдова 20 октября 2024 года.
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