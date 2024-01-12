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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Антисанкционная GeForce RTX 4090D оказалась на 5–6 % медленнее оригинальной RTX 4090 в иг...

Антисанкционная GeForce RTX 4090D оказалась на 5–6 % медленнее оригинальной RTX 4090 в иг...

Антисанкционная GeForce RTX 4090D оказалась на 5–6 % медленнее оригинальной RTX 4090 в играхВ китайских медиа опубликованы первые результаты синтетических и игровых тестов урезанной флагманской видеокарты GeForce RTX 4090D, выпущенной специально для Китая.

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