Антисанкционная GeForce RTX 4090D оказалась на 5–6 % медленнее оригинальной RTX 4090 в иг...

Антисанкционная GeForce RTX 4090D оказалась на 5–6 % медленнее оригинальной RTX 4090 в играхВ китайских медиа опубликованы первые результаты синтетических и игровых тестов урезанной флагманской видеокарты GeForce RTX 4090D, выпущенной специально для Китая.
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