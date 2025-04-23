ФССП: россиянам могут ограничить выезд из страны из-за долга в 10 тысяч рублей

При сумме долга от 10 тысяч рублей россиянам могут запретить выезд из страны. Инициировать ограничение могут как приставы, так и взыскатели, сообщила РИА «Новости» пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.
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