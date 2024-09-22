Кто может стать донором костного мозга?На этот вопрос РИА Новости Крым ответил заместитель главного врача "Центра крови" Антон Скоромный.
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