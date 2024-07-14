МИД РФ: попытка покушения на Путина, о которой говорил Буданов, готовилась на деньги США

Попытка покушения на президента РФ Владимира Путина, о которой говорил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), готовилась на деньги США.
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