Куда делись тонны долларов и золота, которые Асад привёз в Москву

Людмила Лиханова

А ЧТО ГОСДУРЕ БОЛЬШЕ НЕЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ? ЛУЧШЕ БЫ СМОТРЕЛИ СКОЛЬКО ВРЕДА ПРИНЕСЛИ ИХ ЗАКОНЫ О МИГРАНТАХ КОТОРЫЕ УЖЕ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ХОЗЯЕВАМИ В РОССИИ. ЭТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДАВНО ПОТЕРЯЛА СВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НАРОДА. ПОЛУЧАЯ ЗАОБЛАЧНЫЕ ЗРЯ ПЛАТЫ И ПЕНСИИ , ПОМИМО ДРУГИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОНИ МОГЛИ БЫ КАЖДЫЙ ОПЛАТИТЬ ХОТЯ БЫ ОДНОМУ РЕБЕНКУ ЛЕЧЕНИЕ И ОПЕРАЦИЮ, А ТО НАДОЕЛИ СБОРЫ С БЕДНЫХ, А ЭТИ КУПАЮТСЯ В В НИЧЕМ НЕ ОПРАВДАННЫХ ДЕНЬГАХ И ЛЬГОТАХ. НАМ БЫ ТАКИЕ ЦЕНЫ В СТОЛОВЫХ КАК У "НИЩИХ" депутатов, мы бы, пенсионеры питались бы только в этих столовых.