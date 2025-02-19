Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Куда делись тонны долларов и золота, которые Асад привёз в Москву

Куда делись тонны долларов и золота, которые Асад привёз в Москву

Сергей Марков: У свергнутых президентов Украины и Сирии деньги могут отнять. Поэтому в России они их тратят без огласки Михаил Зубов Фото: imago stock&people/Global Look Press Материал комментируют: Антон Орлов Сергей Марков В Госдуме прозвучал вопрос: а где деньги Асада, которые свергнутый президент Сирии перевозил грузовыми самолётами в Москву? Почему эти средства не поступают в бюджет России? Этот вопрос поднял депутат Дмитрий Кузнецов.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А сколько бабла на него потратили, чтоб не свергнули его англосаксы?
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11 час.
alik3456 Джексон
Там очередь ,а он без очереди лезет.
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11 час.
Людмила Лиханова
А ЧТО ГОСДУРЕ БОЛЬШЕ НЕЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ? ЛУЧШЕ БЫ СМОТРЕЛИ СКОЛЬКО ВРЕДА ПРИНЕСЛИ ИХ ЗАКОНЫ О МИГРАНТАХ КОТОРЫЕ УЖЕ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ХОЗЯЕВАМИ В РОССИИ. ЭТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДАВНО ПОТЕРЯЛА СВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НАРОДА. ПОЛУЧАЯ ЗАОБЛАЧНЫЕ ЗРЯ ПЛАТЫ И ПЕНСИИ , ПОМИМО ДРУГИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОНИ МОГЛИ БЫ КАЖДЫЙ ОПЛАТИТЬ ХОТЯ БЫ ОДНОМУ РЕБЕНКУ ЛЕЧЕНИЕ И ОПЕРАЦИЮ, А ТО НАДОЕЛИ СБОРЫ С БЕДНЫХ, А ЭТИ КУПАЮТСЯ В В НИЧЕМ НЕ ОПРАВДАННЫХ ДЕНЬГАХ И ЛЬГОТАХ. НАМ БЫ ТАКИЕ ЦЕНЫ В СТОЛОВЫХ КАК У &quot;НИЩИХ&quot; депутатов, мы бы, пенсионеры питались бы только в этих столовых.
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4 час.
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