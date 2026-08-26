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Контрафронт

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Бразилия: два человека погибли и четверо получили ранения в результате столкновений между...

Бразилия: два человека погибли и четверо получили ранения в результате столкновений между болельщиками конкурирующих футбольных клубов «Баия» и «Витория» на Авенида 29 де Марко и в районе Кастелу-Бранку в Сальвадоре, штат Баия, 23 августа перед матчем между двумя клубами на стадионе «Маноэль Баррадас».

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