Бразилия: два человека погибли и четверо получили ранения в результате столкновений между болельщиками конкурирующих футбольных клубов «Баия» и «Витория» на Авенида 29 де Марко и в районе Кастелу-Бранку в Сальвадоре, штат Баия, 23 августа перед матчем между двумя клубами на стадионе «Маноэль Баррадас».