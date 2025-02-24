Гинеколог назвала вредные для беременных продукты

Правильное питание влияет на формирование органов и систем плода.фото: pixabay.com/pexelsПравильное питание во время беременности обеспечивает необходимые питательные вещества для развития ребенка, а также помогает будущей маме избежать возможных осложнений, рассказала врач-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Анастасия Соколова.