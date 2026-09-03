Второй день ВЭФ для Забайкалья: золото, технопарк и газ из Якутии

Второй день XI Восточного экономического форума во Владивостоке принёс делегации Забайкальского края три новых соглашения — строительство второй золотоизвлекательной фабрики, инновационный технопарк в Чите и договорённость о поставках сжиженного газа из Якутии по железной дороге.