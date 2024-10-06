ТИМУР ШЕРЗАД Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением.
Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов
Комментарии
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Александр Попов
НЕ НУЖНЫ, ДЕРЬМЕЦО ещё ОСТАЛОСЬ: ГНАТЬ и ВЫСЫЛАТЬ.
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9 час.
СЗ
Сергей Захаров
Непрощать инепускать обратно как ты это неназови испуг помутнение это от лукавого предательство родины есть предательство т по ри малейшем повторении ситуации они предадут ведь не зря еще раньше была поговорка предавщи единожды предаст и дважды это уже у них в крови а потом как смотреть вы будете тем кто. Страдал но не предал не убежал ни из Курска не из Белгорода что вы скажите тем кто получил похоронки на молодых наших воинов погибших но не Предавших Россию?
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4 час.
Пульхерия Djem
НЕ ПРОЩАТЬ!!!
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26 мин.
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