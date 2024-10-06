Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    НЕ  ПРОЩАТЬ!!!Надо трижды подум...
  • Oleg Ivanov
    Да это даже доказывать не нужно, нужно задаться вопросом, кому это выгодно и все становится очевидно. Только Россия в...Израиль подставил...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Дай Бог здоровья нашему президенту на многие лета! Горжусь нашим мудрым лидером и уважаю за преданность  Родине и сво...Владимир Путин от...

Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

ТИМУР  ШЕРЗАД Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Попов
НЕ НУЖНЫ, ДЕРЬМЕЦО ещё ОСТАЛОСЬ: ГНАТЬ и ВЫСЫЛАТЬ.
Ответить
9 час.
СЗ
Сергей Захаров
Непрощать инепускать обратно как ты это неназови испуг помутнение это от лукавого предательство родины есть предательство т по ри малейшем повторении ситуации они предадут ведь не зря еще раньше была поговорка предавщи единожды предаст и дважды это уже у них в крови а потом как смотреть вы будете тем кто. Страдал но не предал не убежал ни из Курска не из Белгорода что вы скажите тем кто получил похоронки на молодых наших воинов погибших но не Предавших Россию?
Ответить
4 час.
Пульхерия Djem
НЕ  ПРОЩАТЬ!!!
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх