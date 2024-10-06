Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

СЗ

Сергей Захаров

Непрощать инепускать обратно как ты это неназови испуг помутнение это от лукавого предательство родины есть предательство т по ри малейшем повторении ситуации они предадут ведь не зря еще раньше была поговорка предавщи единожды предаст и дважды это уже у них в крови а потом как смотреть вы будете тем кто. Страдал но не предал не убежал ни из Курска не из Белгорода что вы скажите тем кто получил похоронки на молодых наших воинов погибших но не Предавших Россию?