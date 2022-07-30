Суперкубок Англии. «Манчестер Сити» против «Ливерпуля»

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют в матче за Суперкубок Англии. «Ман Сити» выигрывал трофей 6 раз (в последний раз – в 2019 году), «Ливерпуль» – 10 раз (не считая разделенных побед, последний успех – в 2006 году).
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