Синоптик Леус: в Москве 10 февраля будет солнечно и похолодает до -11 градусов

Вместе с антициклоном в Москву придет похолодание 10 февраля. Синоптики спрогнозировали солнечную погоду и до -11 градусов, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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