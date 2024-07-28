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В Прикамье введен особый противопожарный режим

В Прикамье введен особый противопожарный режим

В этот период нельзя разводить костры в лесах вне специально оборудованных мест.В Пермском крае с 25 июля до 10 сентября 2024 года действует особый противопожарный режим, сообщили в краевом Минприроды.

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