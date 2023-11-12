История избившего сотрудника ДПС Алиева получила неожиданный финал

Началась эта история ещё весной и на тот момент наделала много шума, но как и большинство происшествий с течением времени была забыта под ворохом других эпизодов, а ведь вспомнить есть о чем! Санкт-Петербург Началась эта история с классической ситуации на дороге, когда один водитель пытался всех обмануть и влезть в полосу черт знает откуда, а второй просто продолжал движение в своей полосе и посмел не уступить место в ряду иностранному специалисту.