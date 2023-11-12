СССР-Россия
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СССР-Россия

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История избившего сотрудника ДПС Алиева получила неожиданный финал

История избившего сотрудника ДПС Алиева получила неожиданный финал

Началась эта история ещё весной и на тот момент наделала много шума, но как и большинство происшествий с течением времени была забыта под ворохом других эпизодов, а ведь вспомнить есть о чем! Санкт-Петербург Началась эта история с классической ситуации на дороге, когда один водитель пытался всех обмануть и влезть в полосу черт знает откуда, а второй просто продолжал движение в своей полосе и посмел не уступить место в ряду иностранному специалисту.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
всю эту черножопую тварь, нужно под землю метра на 2 высылать, остальные гадёныши тут же убегут!! сволочьё!!
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10 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Объясняю: в карман судье.
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9 час.
Коська
ВСЕ, ребятушки, ВЫ ДОИГРАЛИСЬ, поэтому потом не войте, что ЧУРКИ ТВОРЯТ У НАС БЕСПРЕДЕЛ!!!! Один умнейший человек сказал - БИТИЁ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ!!! Первого НЕТ, поэтому беспредел и глотаем!!!!!
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8 час.

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