Польские аэропорты в Люблине и Жешуве закрылись из-за действий военной авиации

Аэропорты Люблина и Жешува в Польше приостановили работу из-за развертывания военной авиации. Об этом сообщило агентство воздушного движения Польши (PANSA) в социальной сети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Под Санкт-Петербу...
- Под Тобольском на...
- Певец Прохор Шаля...
Загрузка комментариев…