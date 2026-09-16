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Газета.ру

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Польские аэропорты в Люблине и Жешуве закрылись из-за действий военной авиации

Польские аэропорты в Люблине и Жешуве закрылись из-за действий военной авиации

Аэропорты Люблина и Жешува в Польше приостановили работу из-за развертывания военной авиации. Об этом сообщило агентство воздушного движения Польши (PANSA) в социальной сети X.

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