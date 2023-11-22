В купе поезда Москва – Архангельск нашли тело мужчины без признаков жизни. Что произошло

Им оказался заместитель главы уголовного розыска по Архангельской области Константин Пантелеев.В вагоне пассажирского поезда Москва — Архангельск проводник обнаружил бездыханное тело заместителя главы управления уголовного розыска УМВД по Архангельской области Константина Пантелеева.
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