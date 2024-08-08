Джей-Ди Вэнс: США не обязаны выступать в роли защитника Европы

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Утверждения нынешних властей США о якобы угрозе европейским странам со стороны России — неправда, но даже в противном случае Вашингтон не обязан выступать в роли их защитника, считает сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс порталу Semafor.