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Равшана Куркова показала своих детей, похожих на нее как две капли воды

Равшана Куркова показала своих детей, похожих на нее как две капли воды

Равшана Куркова, известная своим талантом в киноиндустрии и любимым зрителями образом в сериале «Звоните ДиКаприо!», продолжает радовать своих поклонников не только новыми ролями, но и личными моментами из жизни.

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