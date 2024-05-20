Руководитель пресс-службы главы Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик обратил внимание на то, что Владимира Зеленского продолжат считать руководителем киевского режима, хотя его презеденство и завершилось.
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