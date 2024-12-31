Отменяются единовременные выплаты за подписание контракта с ВС РФ гражданами, отбывающими тюремное заключение.
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Отменяются единовременные выплаты за подписание контракта с ВС РФ гражданами, отбывающими тюремное заключение.
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