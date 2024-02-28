Театр абсурда
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Театр абсурда

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Предатель отработал по полной: Стало ясно, кто слил секреты русского флота врагу

Предатель отработал по полной: Стало ясно, кто слил секреты русского флота врагу

После начала конфликта многие ринулись за границу и некоторые публичные персоны не стали исключением.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
В свете подобных &quot;очередных озарений очередного иксперда&quot; который раз невольно возникает вопрос - ПОЧЕМУ людей с &quot;рыльцем в пушкУ&quot; владеющих гостайной в различных сферах, беспрепятственно выпускают за границу?! Мало того, что дают беспрепятственно воровать &quot;при исполнении&quot;, так еще и после возникновения обоснованных подозрений в воровстве, отпускают &quot;на отдых&quot; в &quot;самые дружественные&quot; страны НАТО. А &quot;посидеть на дорожку&quot; по русскому обычаю?! За неуплату налогов, штрафов, алиментов свыше 10 тыр - за бугор НИЗЗЯ!! а если воруешь по крупному, то можно?!
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