Предатель отработал по полной: Стало ясно, кто слил секреты русского флота врагу

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Леонид Ла Рошель

В свете подобных "очередных озарений очередного иксперда" который раз невольно возникает вопрос - ПОЧЕМУ людей с "рыльцем в пушкУ" владеющих гостайной в различных сферах, беспрепятственно выпускают за границу?! Мало того, что дают беспрепятственно воровать "при исполнении", так еще и после возникновения обоснованных подозрений в воровстве, отпускают "на отдых" в "самые дружественные" страны НАТО. А "посидеть на дорожку" по русскому обычаю?! За неуплату налогов, штрафов, алиментов свыше 10 тыр - за бугор НИЗЗЯ!! а если воруешь по крупному, то можно?!