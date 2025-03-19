Предатель на Кубани: сам вышел на связь с СБУ

46-летний мужчина самостоятельно установил контакт с представителями украинских спецслужб. Получив указания от куратора, он собрал и передал информацию о работе военного объекта на территории Краснодарского края.
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