ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

463 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Какая мягкая? Наобород лет 5 дайте,он это лучше поймет.Ое не первый кто наших героев оскорбляет,это от безнаказаности!Ейский стендап-ко...
  • Константин Самарин
    Так может, по этим проходам пустить российских штурмовиков, не ожидая очередного "контрнаступа" свидомитов?Сейчас! ВСУ пошли...
  • Владимир Тимошков
    ДРГ - только полное уничтожение.Срочно! Вот, что ...

Предатель на Кубани: сам вышел на связь с СБУ

Предатель на Кубани: сам вышел на связь с СБУ

46-летний мужчина самостоятельно установил контакт с представителями украинских спецслужб. Получив указания от куратора, он собрал и передал информацию о работе военного объекта на территории Краснодарского края.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх